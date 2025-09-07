Altın yükselişte! Hafta sonu altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları, hafta içi ve hafta sonu anbean izleniyor. Düğün sezonu henüz bitmemişken, düğün hazırlığındaki aileleri, düzenli altın yatırımı yapanları altın fiyatlarının anlık artış ve düşüşleri yakından ilgilendiriyor. Altın alış ve satış fiyatları ile önceki kapanışlarındaki son durum.

HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış fiyatı: 4.789 TL

Satış fiyatı: 4.793 TL

Önceki kapanış: 4.706 TL

Çeyrek altın



Alış fiyatı: 7.788 TL



Satış fiyatı: 7.854 TL



Önceki kapanış: 7.724 TL

Yarım altın



Alış fiyatı: 15.576 TL



Satış fiyatı: 15.709 TL



Önceki kapanış: 15.448 TL

Tam altın



Alış fiyatı: 30.655 TL



Satış fiyatı: 31.251 TL



Önceki kapanış: 30.683 TL

Ata altın



Alış fiyatı: 31.613 TL



Satış fiyatı: 32.402 TL



Önceki kapanış: 31.813 TL

Reşat altın

Alış fiyatı: 31.089 TL



Satış fiyatı: 31.305 TL



Önceki kapanış: 30.754 TL

Ons altın

Alış fiyatı: 3.587 USD



Satış fiyatı: 3.587 USD

Önceki kapanış: 3.545 USD

CANLI ALTIN FİYATLARI