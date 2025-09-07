Altın yükselişte! Hafta sonu altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar?

Güncel altın fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar, piyasalar kadar bireysel yatırımcıyı da etkiliyor. 7 Eylül Pazar günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın alış ve satış fiyatlarındaki son durum altın alışverişi yapacakların yakın takibinde. İşte, hafta sonu altın fiyatları...

Altın fiyatları, hafta içi ve hafta sonu anbean izleniyor. Düğün sezonu henüz bitmemişken, düğün hazırlığındaki aileleri, düzenli altın yatırımı yapanları altın fiyatlarının anlık artış ve düşüşleri yakından ilgilendiriyor. Altın alış ve satış fiyatları ile önceki kapanışlarındaki son durum. 

HAFTA SONU

Gram altın

Alış fiyatı: 4.789 TL

Satış fiyatı: 4.793 TL

Önceki kapanış: 4.706 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.788 TL

Satış fiyatı: 7.854 TL

Önceki kapanış: 7.724 TL

Yarım altın

Alış fiyatı: 15.576 TL

Satış fiyatı: 15.709 TL

Önceki kapanış: 15.448 TL

Tam altın

Alış fiyatı: 30.655 TL

Satış fiyatı: 31.251 TL

Önceki kapanış: 30.683 TL

Ata altın

Alış fiyatı: 31.613 TL

Satış fiyatı: 32.402 TL

Önceki kapanış: 31.813 TL

Reşat altın

Alış fiyatı: 31.089 TL

Satış fiyatı: 31.305 TL

Önceki kapanış: 30.754 TL

Ons altın

Alış fiyatı: 3.587 USD

Satış fiyatı: 3.587 USD

Önceki kapanış: 3.545 USD

