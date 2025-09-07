Altın yükselişte! Hafta sonu altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar?
Güncel altın fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar, piyasalar kadar bireysel yatırımcıyı da etkiliyor. 7 Eylül Pazar günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın alış ve satış fiyatlarındaki son durum altın alışverişi yapacakların yakın takibinde. İşte, hafta sonu altın fiyatları...
Altın fiyatları, hafta içi ve hafta sonu anbean izleniyor. Düğün sezonu henüz bitmemişken, düğün hazırlığındaki aileleri, düzenli altın yatırımı yapanları altın fiyatlarının anlık artış ve düşüşleri yakından ilgilendiriyor. Altın alış ve satış fiyatları ile önceki kapanışlarındaki son durum.
HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI
Gram altın
Alış fiyatı: 4.789 TL
Satış fiyatı: 4.793 TL
Önceki kapanış: 4.706 TL
Çeyrek altın
Alış fiyatı: 7.788 TL
Satış fiyatı: 7.854 TL
Önceki kapanış: 7.724 TL
Yarım altın
Alış fiyatı: 15.576 TL
Satış fiyatı: 15.709 TL
Önceki kapanış: 15.448 TL
Tam altın
Alış fiyatı: 30.655 TL
Satış fiyatı: 31.251 TL
Önceki kapanış: 30.683 TL
Ata altın
Alış fiyatı: 31.613 TL
Satış fiyatı: 32.402 TL
Önceki kapanış: 31.813 TL
Reşat altın
Alış fiyatı: 31.089 TL
Satış fiyatı: 31.305 TL
Önceki kapanış: 30.754 TL
Ons altın
Alış fiyatı: 3.587 USD
Satış fiyatı: 3.587 USD
Önceki kapanış: 3.545 USD
