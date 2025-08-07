Altın yükseliyor mu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? 7 Ağustos canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum, yatırımcının gündemini meşgul ediyor. Hafta boyu hareketli bir grafiğe sahip olan altın, 7 Ağustos Perşembe gününe yükselişle başladı. Gram altın 4.417 TL alış fiyatı ile açılış yaptı ve önceki kapanışı ise 4.402  TL idi. İşte, son dakika altın fiyatları...

Altın yükseliyor mu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? 7 Ağustos canlı altın fiyatları

Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki değişim gözleniyor. Serbest piyasada özellikle gram altın fiyatı araştrılıyor. 7 Ağustos Perşembe günü altın yükseliyor mu, düşüyor mu? Güncel ve anlı altın fiyatları...

BUGÜN ALTIN NE KADAR?

Gram altın

Alış fiyatı: 4.417 TL

Satış fiyatı: 4.418 TL

Önceki kapanış: 4.402 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.188 TL

Satış fiyatı: 7.249 TL

Önceki kapanış: 7.227 TL

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.375 TL

Satış fiyatı: 14.496 TL

Önceki kapanış: 14.454 TL

Tam altın

Alış fiyatı: 28.236 TL

Satış fiyatı: 28.793 TL

Önceki kapanış: 28.780 TL

Ata altın

Alış fiyatı: 29.119 TL

Satış fiyatı: 29.853 TL

Önceki kapanış: 29.839 TL

Reşat altın

Alış fiyatı: 28.694 TL

Satış fiyatı: 28.892 TL

Önceki kapanış: 28.776 TL

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 28.662 TL

Satış fiyatı: 28.860 TL

Önceki kapanış: 28.776 TL

ONS altın

Alış fiyatı: 3.374 USD

Satış fiyatı: 3.375 USD

Önceki kapanış: 3.369 USD

GÜNCEL

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...