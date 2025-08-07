Altın yükseliyor mu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? 7 Ağustos canlı altın fiyatları

Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki değişim gözleniyor. Serbest piyasada özellikle gram altın fiyatı araştrılıyor. 7 Ağustos Perşembe günü altın yükseliyor mu, düşüyor mu? Güncel ve anlı altın fiyatları...

BUGÜN ALTIN NE KADAR?

Gram altın



Alış fiyatı: 4.417 TL



Satış fiyatı: 4.418 TL



Önceki kapanış: 4.402 TL



Çeyrek altın



Alış fiyatı: 7.188 TL



Satış fiyatı: 7.249 TL



Önceki kapanış: 7.227 TL

Yarım altın



Alış fiyatı: 14.375 TL



Satış fiyatı: 14.496 TL



Önceki kapanış: 14.454 TL



Tam altın



Alış fiyatı: 28.236 TL



Satış fiyatı: 28.793 TL



Önceki kapanış: 28.780 TL

Ata altın



Alış fiyatı: 29.119 TL



Satış fiyatı: 29.853 TL



Önceki kapanış: 29.839 TL



Reşat altın



Alış fiyatı: 28.694 TL



Satış fiyatı: 28.892 TL



Önceki kapanış: 28.776 TL

Cumhuriyet altını



Alış fiyatı: 28.662 TL



Satış fiyatı: 28.860 TL



Önceki kapanış: 28.776 TL



ONS altın



Alış fiyatı: 3.374 USD



Satış fiyatı: 3.375 USD



Önceki kapanış: 3.369 USD

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI