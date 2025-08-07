Altın yükseliyor mu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? 7 Ağustos canlı altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum, yatırımcının gündemini meşgul ediyor. Hafta boyu hareketli bir grafiğe sahip olan altın, 7 Ağustos Perşembe gününe yükselişle başladı. Gram altın 4.417 TL alış fiyatı ile açılış yaptı ve önceki kapanışı ise 4.402 TL idi. İşte, son dakika altın fiyatları...
Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki değişim gözleniyor. Serbest piyasada özellikle gram altın fiyatı araştrılıyor. 7 Ağustos Perşembe günü altın yükseliyor mu, düşüyor mu? Güncel ve anlı altın fiyatları...
BUGÜN ALTIN NE KADAR?
Gram altın
Alış fiyatı: 4.417 TL
Satış fiyatı: 4.418 TL
Önceki kapanış: 4.402 TL
Çeyrek altın
Alış fiyatı: 7.188 TL
Satış fiyatı: 7.249 TL
Önceki kapanış: 7.227 TL
Yarım altın
Alış fiyatı: 14.375 TL
Satış fiyatı: 14.496 TL
Önceki kapanış: 14.454 TL
Tam altın
Alış fiyatı: 28.236 TL
Satış fiyatı: 28.793 TL
Önceki kapanış: 28.780 TL
Ata altın
Alış fiyatı: 29.119 TL
Satış fiyatı: 29.853 TL
Önceki kapanış: 29.839 TL
Reşat altın
Alış fiyatı: 28.694 TL
Satış fiyatı: 28.892 TL
Önceki kapanış: 28.776 TL
Cumhuriyet altını
Alış fiyatı: 28.662 TL
Satış fiyatı: 28.860 TL
Önceki kapanış: 28.776 TL
ONS altın
Alış fiyatı: 3.374 USD
Satış fiyatı: 3.375 USD
Önceki kapanış: 3.369 USD
