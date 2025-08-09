Altın zirvede bıraktı! 9 Ağustos hafta sonu altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları haftanın son günü yükselerek zirve noktaya yerleşti. Gram altının önceki kapanışı 4.434 TL iken satış fiyatı 4.444 TL olarak işlem görüyor. Çeyrek altın satışı 7.301 TL'den yapılıyor. Peki, hafta sonu altın ne kadar? Gram ve çeyrek altın alış ve satış fiyatları...

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu anbean takipte. Altın yeni haftada da hareketliliğini sürdürdü ve haftanın son günü yükselerek rekor seviyelere ulaştı. Gram ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları da öne çıktı. Yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, ata altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış fiyatı: 4.443 TL

Satış fiyatı: 4.444 TL

Önceki kapanış: 4.434 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.229 TL

Satış fiyatı: 7.301 TL

Önceki kapanış: 7.286 TL

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.458 TL

Satış fiyatı: 14.602 TL

Önceki kapanış: 14.572 TL

Tam altın

Alış fiyatı: 28.486 TL

Satış fiyatı: 29.041 TL

Önceki kapanış: 28.867 TL

Ata altın

Alış fiyatı: 29.377 TL

Satış fiyatı: 30.110 TL

Önceki kapanış: 29.929 TL

Reşat altın

Alış fiyatı: 28.859 TL

Satış fiyatı: 29.102 TL

Önceki kapanış: 29.011 TL

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 28.827 TL

Satış fiyatı: 29.070 TL

Önceki kapanış: 29.011 TL

ONS altın

Alış fiyatı: 3.397 USD

Satış fiyatı: 3.397 USD

Önceki kapanış: 3.396 USD

