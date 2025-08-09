Altın zirvede bıraktı! 9 Ağustos hafta sonu altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu anbean takipte. Altın yeni haftada da hareketliliğini sürdürdü ve haftanın son günü yükselerek rekor seviyelere ulaştı. Gram ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları da öne çıktı. Yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, ata altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın



Alış fiyatı: 4.443 TL



Satış fiyatı: 4.444 TL



Önceki kapanış: 4.434 TL



Çeyrek altın



Alış fiyatı: 7.229 TL



Satış fiyatı: 7.301 TL



Önceki kapanış: 7.286 TL



Yarım altın



Alış fiyatı: 14.458 TL



Satış fiyatı: 14.602 TL



Önceki kapanış: 14.572 TL



Tam altın



Alış fiyatı: 28.486 TL



Satış fiyatı: 29.041 TL



Önceki kapanış: 28.867 TL



Ata altın



Alış fiyatı: 29.377 TL



Satış fiyatı: 30.110 TL



Önceki kapanış: 29.929 TL



Reşat altın



Alış fiyatı: 28.859 TL



Satış fiyatı: 29.102 TL



Önceki kapanış: 29.011 TL



Cumhuriyet altını



Alış fiyatı: 28.827 TL



Satış fiyatı: 29.070 TL



Önceki kapanış: 29.011 TL



ONS altın



Alış fiyatı: 3.397 USD



Satış fiyatı: 3.397 USD



Önceki kapanış: 3.396 USD

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI