Altın zirvede bıraktı! 9 Ağustos hafta sonu altın ne kadar? Gram altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları haftanın son günü yükselerek zirve noktaya yerleşti. Gram altının önceki kapanışı 4.434 TL iken satış fiyatı 4.444 TL olarak işlem görüyor. Çeyrek altın satışı 7.301 TL'den yapılıyor. Peki, hafta sonu altın ne kadar? Gram ve çeyrek altın alış ve satış fiyatları...
Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu anbean takipte. Altın yeni haftada da hareketliliğini sürdürdü ve haftanın son günü yükselerek rekor seviyelere ulaştı. Gram ve çeyrek altın hafta sonu fiyatları da öne çıktı. Yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, ata altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın
Alış fiyatı: 4.443 TL
Satış fiyatı: 4.444 TL
Önceki kapanış: 4.434 TL
Çeyrek altın
Alış fiyatı: 7.229 TL
Satış fiyatı: 7.301 TL
Önceki kapanış: 7.286 TL
Yarım altın
Alış fiyatı: 14.458 TL
Satış fiyatı: 14.602 TL
Önceki kapanış: 14.572 TL
Tam altın
Alış fiyatı: 28.486 TL
Satış fiyatı: 29.041 TL
Önceki kapanış: 28.867 TL
Ata altın
Alış fiyatı: 29.377 TL
Satış fiyatı: 30.110 TL
Önceki kapanış: 29.929 TL
Reşat altın
Alış fiyatı: 28.859 TL
Satış fiyatı: 29.102 TL
Önceki kapanış: 29.011 TL
Cumhuriyet altını
Alış fiyatı: 28.827 TL
Satış fiyatı: 29.070 TL
Önceki kapanış: 29.011 TL
ONS altın
Alış fiyatı: 3.397 USD
Satış fiyatı: 3.397 USD
Önceki kapanış: 3.396 USD
