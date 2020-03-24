Altına talep arttı stok eridi (Almak isteyenlere 15 gün süre)

Yatırımcı hisse senedi ve para birimlerindeki değer kaybına karşı özellikle son iki haftadır altın alımına yöneldi.

Bloomberg'in haberine göre, altına olan ilgi nedeniyle küresel çapta fiziki altın açığı oluştu.



Buna Avrupa'nın bazı büyük altın rafinerilerinin virüs önlemiyle üretimi durdurması da eklendi. Bu nedenle talebe yetişilemiyor.



Dünyanın çoğu yerinde fiziki altın almak isteyenlere 15 gün süre veriliyor.

Altının onsu 9 Mart'ta 1700 doların üzerine çıkarak yedi yılın zirvesini görmüştü.

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