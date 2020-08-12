Altında sert düşüş sürüyor: Yeni haftada yüzde 8 değer kaybı

Altın fiyatlarında sert hareketler sürüyor.

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Analistlere göre, altın fiyatlarındaki düşüşün en belirgin nedeni Rusya'nın corona virüs aşısını tescil ettirmesi; bir diğer nedeni de yatırımcıların yeniden dolara yönelmesi.

Putin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus bilim insanlarının gereken tüm testleri başarıyla tamamladıklarını ve aşının güvenli olduğunu kanıtladıklarını vurguladı.



Putin, "Epidemiye karşı yeterli başarıyı gösteren ilacımız yalnızca Rusya'ya değil tüm dünyaya umut oldu" dedi.



Putin'in ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilaç şirketi Moderna Inc. ile 1.5 milyar dolarlık bir aşı anlaşması yaptığı haberi yayıldı; habere göre, şirket hazır duruma gelir gelmez ABD'ye 100 milyon doz teslim edecek.

7 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Geçen haftalarda 2,075 dolar ile tarihi zirveyi gören ons altın son 7 yılın en sert düşüşünü yaşayarak dünkü en yüksek seviyesinden 170 dolar aşağı inerek 1863 dolara kadar geriledi.



Gram altında ise 50 liraya yakın bir değer kaybı yaşayarak 478 liradan 433 lira seviyelerine geriledi.



Hem ons hem gram altın yeni haftada yüzde 8 değer kaybetti.

GÜMÜŞ DE SERT DEĞER KAYBI YAŞADI

Yatırımcılar tarafından çok tercih edilmese de altın fiyatlarındaki yükselişe paralel değer kazanan gümüş de 29.86 dolarlık tarihi zirvesinden 24 dolar bandına indi.

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