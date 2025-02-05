Altında ticaret savaşları yükselişi! Rekor üzerine rekor kırıyor (2 Şubat 2025 altın fiyatları)
Altın fiyatları, küresel ticarette artan belirsizliklerin etkisiyle rekor üzerine rekor kırıyor. Ons altın ticaret savaşlarının etkisiyle 2 bin 861 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise 3 bin 307 liranın üzerinde. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları, küresel ticarette artan belirsizliklerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.
Güne 2844 dolardan başlayan ons altın 861 dolar ile tarihi rekor kırdı.
GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR
Ons altının yanı sıra gram altın fiyatında da rekor seviyeler dikkat çekiyor. Güne 3286 liradan başlayan gram altın fiyatı 3307 lirayı görerek tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altında gün içerisinde en düşük 3282 lira seviyesi görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için acele etmediğini söylemesi yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmelerini hızlandırdı.
Ayrıca Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamaları da tepki çekti. Ateşkese rağmen ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve "oraya sahip olacağını" söyleyerek Filistin halkının başka bir yerde yaşaması gerektiği fikrini desteklemeye devam etti.
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