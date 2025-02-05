Altında ticaret savaşları yükselişi! Rekor üzerine rekor kırıyor (5 Şubat 2025 altın fiyatları)

Altın fiyatları, küresel ticarette artan belirsizliklerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Güne 2844 dolardan başlayan ons altın 861 dolar ile tarihi rekor kırdı.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR



Ons altının yanı sıra gram altın fiyatında da rekor seviyeler dikkat çekiyor. Güne 3286 liradan başlayan gram altın fiyatı 3307 lirayı görerek tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altında gün içerisinde en düşük 3282 lira seviyesi görüldü.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için acele etmediğini söylemesi yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmelerini hızlandırdı.