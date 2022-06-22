Amasya-Samsun tren seferleri yeniden başladı

Yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle 7 yıl önce ara verilen Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel trenleri yeniden seferlere başladı. İlk tren törenle yolcu edildi.

Amasya Tren Garı'nda düzenlenen açılış törenine Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Yılda 200 bin yolcu Sivas-Samsun arasında modernize edilen 133 kilometrelik Samsun-Amasya ve 47 kilometrelik Amasya-Havza arasında bölgesel tren işletmeciliğine eskisinden daha konforlu bir şekilde yeniden başlamanın mutluluğu içinde olduklarını belirten TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, "Bu bölgesel trenlerimiz Samsun-Amasya-Samsun arasında sabah ve akşam olmak üzere toplam 2 sefer, Amasya-Havza-Amasya arasında toplam 6 sefer yapacak.

Her iki hattımızda da 4 vagonlu, 262 kişi kapasiteli olan dizel tren setlerimiz ile yolcularımıza rahat, ekonomik ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmayı hedefliyoruz" dedi.

"AMASYA-SAMSUN ARASINDA İNSAN HAREKETLİLİĞİ YAŞANACAK"



Seferler sayesinde halkın demiryolunun konforundan ve ekonomik yönünden de faydalanacağına değinen Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise "Amasya-Samsun arasında insan hareketliliği yaşanacaktır. Bu vesileyle demiryolu hattımızın yenilenmesinde büyük pay sahibi olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Devlet Demiryolları işletmesine ve milletvekillerimize teşekkür ediyor, yeni başlayacak seferlerin Amasya'mıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Amasya-Havza arasındaki tren hattının ilk biletini alan Necmi Eraslan da çok özlediği tren seferlerinin yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.