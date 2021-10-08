Amasya'da dalında 1,5 TL olan elma manavda 6 TL

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden Amasya’da çeşidine göre dalında 1,5 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulan bu lezzetli meyve market ve manavlarda kilosu 5 ile 6 liradan satışa sunuluyor.

Haberler - İHA 08.10.2021 - 10:59

Amasya'da dalında 1,5 TL olan elma manavda 6 TL

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Kuraklık mandalinayı da vurdu: Rekolte yarı yarıya azaldı

Kuraklık mandalinayı da vurdu: Rekolte yarı yarıya azaldı

Bu yıl üretimin bol olduğu tarım şehrinin verimli bahçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 35 bin tonun üstünde rekolte bekleniyor. Günün erken saatlerinden itibaren bahçelerin yolunu tutarak toplayan lı çiftçiler yere düşenleri de ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor.

Yerden toplanıp kilosu 75 kuruştan satılan lar fabrikalara ulaştırılarak meyve suyuna dönüştürülüyor.
Ürettikleri ların kilosunu yaklaşık 15 yıldır 1 ile 2 liradan sattıklarını belirterek yetkililerden sorunlarına çözüm bulmalarını isteyen Bekir Karaoğlu, “Gübre, mazot, ilaç fiyatları sürekli artıyor. Ama fiyatları aynı. Bizden çok aracılar kazanıyor. Marketlerde en aşağı 4 lira, 5 liradan satılıyor. İstanbul’da en aşağı 10 liradır" dedi.

Ürünlerini yetiştirmek için büyük çaba sarf ederken karşılığını yeterince alamadıklarından yakınan Ümit Damatoğlu da, “Elmanın kilosu dalında 1,5 lira. Markette 5 lira, 6 lira” diye konuştu.

Yere düşen ları toplayıp kilosu 75 kuruştan satan üreticilerden Hayri Kabakçı “Bu yıl mız çok bol. Sağlamı kasaya, sakatı fabrikaya. Elimizden geldiği kadar boşa vermemeye çalışıyoruz” dedi.

Elma alım-satımı yapmasının yanı sıra soğuk hava deposu da işleten Emrah Çapkın ise “Mazot 3 lirayken biz meyveyi 1 lira 1,5 liradan satıyorduk. Şu anda mazot 7 lira. Ama biz yine aynı paralara satıyoruz” diye konuştu.

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