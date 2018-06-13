Maliye ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının, "Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yönetmelikle spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretler üzerinden ödenen gelir vergisi tutarlarının, ilgili işverenlerce açılan özel hesaplara iade edilmesi ve bunların kullanılmasına ilişkin esaslar düzenlendi.



Buna göre, Türkiye'de faaliyette bulunan spor kulüpleriyle bu alanda faaliyet gösteren sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden alınarak vergi dairesine yatırılan gelir vergisi tutarlarının, amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işverene ret ve iade edilmesi sağlanacak.



Amatör spor dallarının kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunca (TFF) düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü lig dışındaki futbol ligleri ile bazı spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şube dışındaki dallar yer alıyor.



İade uygulamasından, Spor Genel Müdürlüğü veya TFF'ye tescil edilmiş, Türkiye'de faaliyette bulunan spor kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri faydalanabilecek.



Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın da aralarında olduğu kulüpler, uzun süredir düzenlemenin çıkarılmasını talep ediyordu.



ÜCRET KAPSAMINDAKİ ÖDEMELER



Gelir vergisinin iadesi uygulamasından, sadece sporculara ödenen ücretlerden alınan ve beyan edilerek vergi dairesine ödenen tutarlarla sınırlı olmak üzere faydalanılacak.



İşverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve parayla temsil edilebilen menfaatler ücret kapsamında vergilendirilirken, sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, ücret kapsamında değerlendirilecek.



Ücretleri tevkifata tabi tutulan sporcular dışındaki diğer spor elemanları, çalıştırıcı personelle idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden alınan vergiler iade kapsamında olmayacak.



1 Mayıs'tan itibaren ödenen ücretler üzerinden alınan vergilerin iadesi yapılacak. Bu kapsamda, mayıs ayında sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilerek haziran ayında verilmesi gereken muhtasar beyanname ile beyan edilen ve ödenen tevkifat tutarları, tahsil edildiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde ret ve iadesi yapılarak mükelleflerce bildirilen özel hesaba veya hesaplara aktarılacak.



ÖZEL HESABIN AÇILMASI



Spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından Türkiye'de kurulu bankalarda bir ya da birden fazla hesap açılacak.



Bu hesaplara aktarılan gelir vergisi tutarlarıyla bu hesaptaki tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını teşkil edecek.



İADEYE İLİŞKİN ESASLAR



Sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden alınan vergilerin, söz konusu kulüp ve şirketlere iade edilebilmesi için, bu vergilerin ilgili aya ilişkin muhtasar beyannameyle kanuni süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi tutarlarının vadesinde ödenmesi zorunlu olacak. Sporcu ücretleri üzerinden alınan ve alınması gereken vergilere ilişkin kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri hariç, pişmanlıkla verilen beyannameler dahil, kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi ise ret ve iade edilemeyecek.



Spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından, sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilen vergilere ilişkin bildirim yapılacak. Bildirimin, elektronik ortamda doldurulması ve ilgili aylarda verilecek muhtasar beyannamenin eki olarak gönderilmesi gerekecek.



İlgili işveren tarafından sporculara ilişkin ücretler üzerinden tevkif edilen ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenen tevkifat tutarları, vergi dairelerince, tahsil edilen tarihi takip eden 5 iş günü içinde düzeltme fişi ile ret ve iadesi yapılarak ilgili işveren adına açılan özel hesaba aktarılacak.



AMATÖR SPOR İÇİN KULLANILACAK



Özel hesapta yer alan tutarlar, amaç dışı kullanıma yönelik tarhiyatlar kapsamındaki alacaklar hariç, rehnedilemeyecek ve haczedilemeyecek.



Bu tutarlar, amatör dallarda sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler, sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanlarının sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları için kullanılacak.



Amatör spor dallarında faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için, yıllık olarak ilgili tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli tutarın üç katını aşamayacak.



Özel hesaba aktarılan iade tutarları ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınmayacak.



Bu tutarların nemalandırılması, harcanması ve bunlara ilişkin her türlü kayıt ve muhasebe işlemleri, ilgili spor kulübü derneği veya sermaye şirketinin kayıt ve muhasebe işlemleri içinde ayrıca izlenebilecek.



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