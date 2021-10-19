Amazon, ABD'de tatil sezonu için 150 bin kişiyi işe alacak

Online satış devi Amazon, ABD'de bu yılki tatil sezonu için 150 bin kişiyi işe almayı planladığını duyurdu.

Haberler - Reuters 19.10.2021 - 09:52

Amazon, ABD'de tatil sezonu için 150 bin kişiyi işe alacak

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