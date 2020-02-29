Amazon corona virüs nedeniyle 1 milyon ürünü sitesinden kaldırdı

Amerikan e-ticaret sitesi Amazon, bazı şirketlerin ürünlerini corona virüs ile mücadelede tedavi ürünü olarak sunmasının ardından en az bir milyon ürünün satışını engelledi.

İHA 29.02.2020 - 13:38

amazon.jpg

İlişkili Haberler

Corona virüs etkisi: Facebook yılın en büyük konferansını iptal etti

Corona virüs etkisi: Facebook yılın en büyük konferansını iptal etti

ABD’de internet alışverişi ve e-ticaret yapan Amazon şirketinden radikal bir karar geldi.

Bazı şirketlerin ürünlerini son günlerde giderek ölümleri artan corona virüs için tedavi ürünü olarak açıklamasının ardından bir milyondan fazla ürünün satışını durdurdu.

Öte yandan, sitede satışı yapılan maskelerin de orantısız satışının ardından eşitsizliğin yaşanmaması adına maske satışlarını askıya aldı.

Amazon tarafından yapılan açıklamada, “Bazı ürünlerin gerçek fiyatından çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunulması nedeniyle on binlerce ürün satıştan kaldırıldı” denildi.

Tüketicinin güveni kaybetmek istemeyen Amazon'un fiyatlandırma politikasına göre, aynı ürün farklı şirketler tarafından farklı ücretlere satışa sunulabiliyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...