Amazon Metro Goldwyn Mayer'i satın aldı

Amazon, 8,45 milyar dolara Metro Goldwyn Mayer'i satın aldı.

MGM’nin kütüphanesinde 4 bini aşan film ve 17 binden fazla televizyon içeriği bulunuyor.

Amazon’un hisseleri haber sonrasında yüzde 0,5 yükseliş kaydetti. Amazon'un bu satın alması 2017 yılındaki 13,7 milyar dolarlık Whole Foods alımından sonraki en büyük ikinci anlaşma oldu.



Satın alma AT&T'nin Discovery ile birleşmesi sonrasında gerçekleşti. Son üç yıl içinde medya iş koluna 85 milyar dolar yatırım yapan AT&T Inc. bu iş kolunu şirket bünyesinden ayırıp Discovery Inc. ile 43 milyar dolarlık satın alma için anlaşmaya varmıştı.