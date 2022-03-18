Amazon, MGM’yi 8,5 milyar dolara satın aldı

ABD merkezli perakende şirketi Amazon, dijital yayın platformlarına yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda elektronik ticaret şirketi, dünyanın en büyük film stüdyolarından biri olan Metro Goldwyn Mayer'i (MGM) 8,5 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 18.03.2022 - 10:36 | Son Güncelleme : 18.03.2022 - 10:38

Amazon, MGM’yi 8,5 milyar dolara satın aldı

İlişkili Haberler

AB'den Amazon'un MGM'yi almasına onay

AB'den Amazon'un MGM'yi almasına onay

Amazon Prime ve Netflix'ten Rusya protestosu

Amazon Prime ve Netflix'ten Rusya protestosu

Dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketlerinden , Metro Goldwyn Mayer (MGM) film stüdyosunu satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Jeff Bezos’un kurucusu olduğu şirket tarafından yapılan açıklamada, MGM anlaşmasının 8,5 milyar dolara sağlandığı bildirildi.

Amazon yaptığı açıklamada, tüm MGM çalışanlarını şirkete kabul edeceğini ve stüdyo liderliğiyle birlikte çalışacağını ve işten çıkarma olmayacağını belirtti.

Seattle merkezli Amazon’un MGM’yi çevrimiçi yayın platformu Prime’a etki edeceği belirtilirken MGM personeli, Prime Video ve Amazon Studios'un kıdemli başkan yardımcısı Mike Hopkins'in organizasyonuna katılacağı vurgulandı.

Amazon’dan yapılan açıklamada, "MGM çalışanlarını, yaratıcılarını ve yeteneklerini Prime Video ve Amazon Studios'a davet ediyoruz ve birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" denildi.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...