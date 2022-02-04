Amazon, tek çeyrekte 100 milyar sterlin kazanan ilk şirket oldu

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon, tek çeyrekte 100 milyar sterlin geliri aşan ilk şirket oldu. Günde 1 milyar sterlinden fazla gelir elde eden şirketin karı da 2021’in son çeyreğinde 10,5 milyar sterlin olarak 2 katına çıktı.

Haberler - ntv.com.tr 04.02.2022 - 15:17

Amazon, tek çeyrekte 100 milyar sterlin kazanan ilk şirket oldu

İlişkili Haberler

Metaverse arsa satışları 500 milyon doları aştı: 2022’de iki katına çıkacak

Metaverse arsa satışları 500 milyon doları aştı: 2022’de iki katına çıkacak

Facebook kullanıcı sayısı tarihinde ilk kez düştü: Zuckerberg’den bir gecede rekor kayıp

Facebook kullanıcı sayısı tarihinde ilk kez düştü: Zuckerberg’den bir gecede rekor kayıp

ABD merkezli e-ticaret şirketi , tarihte tek bir çeyrekte 100 milyar sterlin kazanan ilk şirket oldu.

Jeff Bezos’un kurucusu olduğu şirket, 2021’in son çeyreğinde satışlarını yüzde 9 artırarak toplamda 101 milyar sterline yükseltirken, günde 1 milyar sterlinden fazla satış gerçekleştirdi.

Şirket, artan benzin fiyatları nedeniyle yükselen nakliye maliyetleri ve pandemi nedeniyle meydana gelen tedarik zinciri kesintilerine rağmen karını da neredeyse iki katına çıkararak 10,5 milyar sterline ulaştığını aktardı.

Şirket, pandemi sırasında alışveriş yapanların sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında internete akın etmesiyle diğer şirketlerden daha iyi durumda olduğunu söylerken, analistler ise bu durumun etkisini yitirebileceği konusunda temkinli davrandılar.

Açıklamanın ardından Amazon hisseleri borsa sonrası işlemlerde yüzde 18 artarken, bununla birlikte daha yüksek maaşlar da dahil olmak üzere artan maliyetleri ödemek için Prime aboneliklerini artıracağını söyledi.

Geçtiğimiz gün de kullanıcı kaybı açıklayan Meta, hisselerinde yüzde 26,4 düşüş görerek piyasa değerinden 230 milyar dolar kaybederken, şirket CEO’su Mark Zuckerberg’in serveti de 31 milyar dolar azaldı.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...