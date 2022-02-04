Amazon, tek çeyrekte 100 milyar sterlin kazanan ilk şirket oldu

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, tarihte tek bir çeyrekte 100 milyar sterlin kazanan ilk şirket oldu.



Jeff Bezos’un kurucusu olduğu şirket, 2021’in son çeyreğinde satışlarını yüzde 9 artırarak toplamda 101 milyar sterline yükseltirken, günde 1 milyar sterlinden fazla satış gerçekleştirdi.



Şirket, artan benzin fiyatları nedeniyle yükselen nakliye maliyetleri ve pandemi nedeniyle meydana gelen tedarik zinciri kesintilerine rağmen karını da neredeyse iki katına çıkararak 10,5 milyar sterline ulaştığını aktardı.



Şirket, pandemi sırasında alışveriş yapanların sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında internete akın etmesiyle diğer şirketlerden daha iyi durumda olduğunu söylerken, analistler ise bu durumun etkisini yitirebileceği konusunda temkinli davrandılar.



Açıklamanın ardından Amazon hisseleri borsa sonrası işlemlerde yüzde 18 artarken, bununla birlikte daha yüksek maaşlar da dahil olmak üzere artan maliyetleri ödemek için Prime aboneliklerini artıracağını söyledi.



Geçtiğimiz gün de kullanıcı kaybı açıklayan Meta, hisselerinde yüzde 26,4 düşüş görerek piyasa değerinden 230 milyar dolar kaybederken, şirket CEO’su Mark Zuckerberg’in serveti de 31 milyar dolar azaldı.