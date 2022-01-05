Amazon ve Stellantis’ten iş birliği açıklaması

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon ile, Hollanda merkezli otomotiv devi Stellantis, otomobil üretimi ile ilgili iş birliği anlaşması yaptıklarını açıkladı.

İki şirket tarafından ortak yapılan açıklamada, Amazon yazılımıyla otomobil ve kamyon geliştirmek için iş birliği yapılacağı ve Stellantis tarafından e-ticaret devinin dağıtım ağına elektrikli kamyonetler üretileceği duyuruldu.

Anlaşmanın, Amazon'un ulaşım endüstrisinde daha büyük bir yer edinme çabalarını genişletme isteği çerçevesinde yapıldığı vurgulanırken, Stellantis'in ise geliştirmeyi planladığı araçlarında Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla ile yazılım alanında rekabet etmek için yaptığının altı çizildi.



Anlaşma çerçevesinde Amazon’un, Stellantis'in 2023'te piyasaya sürülecek olan yeni Ram ProMaster elektrikli aracının ilk ticari müşterisi olacağı aktarıldı.



Anlaşmaların bir parçası olarak Stellantis, araç platformları için tercih edilen bulut sağlayıcısı olarak Amazon Web Services'i kullanacağını söyledi.



Çatısı altında Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel ve Peugeot’yu bulunduran Stellantis grubu, Mayıs ayında iPhone üreticisi Foxconn ile otomobil endüstrisinde araç içi ve bağlantılı araç teknolojileri tedarik etmek için bir ortak girişim oluşturmak için anlaştığını duyurmuştu. .