AMB bankaların kâr payı dağıtımı yasağı süresini uzattı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) euro bölgesindeki bankaların kâr payı dağıtmamalarına ilişkin tavsiye kararını yıl sonuna kadar uzattı.

DHA 28.07.2020 - 12:35

AMB bankaların kâr payı dağıtımı yasağı süresini uzattı

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ECB'den yapılan açıklamada, ayrıca bankaların konjonktürle aynı yönde hareket etmek zorunda kalmamaları için sermaye ve likidite tamponlarını doldurmaları için yeterli zaman verileceği belirtildi.

ECB açıklamasında ayrıca, corona virüsün ekonomik yansımalarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bankaların sermaye ve likidite tamponlarını kullanmalarına izin verdiği süreyi de uzattı.

ECB izlediği bankaların "pandemi kaynaklı baskılara dayanabileceğini, ancak durumun kötüleşmesi halinde banka sermayesinin belirgin ölçüde tükenebileceğini" açıkladı.

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