AMB Başkanı Lagarde: Küresel ekonomide toparlanma inişli çıkışlı olabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomide toparlanmanın inişli çıkışlı olabileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı 01.07.2020 - 17:18

AMB Başkanı Lagarde: Küresel ekonomide toparlanma inişli çıkışlı olabilir

İlişkili Haberler

İngiliz ekonomisinde 41 yılın en büyük düşüşü

İngiliz ekonomisinde 41 yılın en büyük düşüşü

AMB Başkanı Lagarde: Ekonomik krizin dip noktasını muhtemelen geçtik

AMB Başkanı Lagarde: Ekonomik krizin dip noktasını muhtemelen geçtik

"Ekonominin önündeki yol olağanüstü bir şekilde belirsiz"

"Ekonominin önündeki yol olağanüstü bir şekilde belirsiz"

AMB Başkanı Lagarde açıkladı: Bugüne kadar görülmemiş düzeyde olacak

AMB Başkanı Lagarde açıkladı: Bugüne kadar görülmemiş düzeyde olacak

Birleşmiş Milletler toplantısı için hazırlanan video mesajında konuşan ECB Başkanı Lagarde, “Ekonomide kötü geride kaldı. Fakat daha en zoru ise henüz gelmedi” dedi.

Lagarde, küresel ekonomide salgının şoklarının belirleyici olacağını, toparlanmanın belirsiz ve eşit olmayan bir şekilde, inişli çıkışlı gerçekleşebileceğine işaret etti.

Küresel ekonomideki değişimin işsizliğin ve eşitsizliğin artmasına neden olacağını belirten Lagarde, hassas durumda olan insanların zor durumda kalabileceğini söyledi.

ECB Başkanı Lagarde, “Eğer yeşil ve sürdürülebilir kalkınmayı her şeyin önüne koymazsak ve dayanışmayı temel prensip olarak benimsemezsek, tuhaf ve hoş olmayan ikaza maruz kalabiliriz” dedi.

VİDEO: ABD'DE VİRÜS VAKALARI ARTTI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...