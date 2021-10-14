Ambalaj sektöründe hedef 28 milyar dolar ciro



Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, 2019 yılında 23 milyar dolar olan cironun 2020 yılında 25 milyar dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:



"2021 yılı hedefimiz 28 milyar dolar. 2023’te 30 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağımızı düşünüyoruz. Türkiye’de yaklaşık 400 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarımızla mümkün kılıyoruz. Ürünlerimiz dünyada 180 ülkeye direkt olarak ihraç ediliyor. Geçtiğimiz yıl 2 milyar 28 milyon dolar da dış ticaret fazlası verdik. 2020 ihracatımız 5 milyar 147 milyon dolardı."



2021’in ilk altı ayında da 3 milyar dolarlık bir ihracat yaparak, 1 milyar 222 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdiklerini anlatan Sarıbekir, ekonomide yüzde 21,7 olarak gerçekleşen ikinci çeyrek büyüme rakamında ambalaj sektörünün payının büyük olduğunu kaydetti.

Sarıbekir, "Bu sene ihracat olarak hedefimiz 6 milyar dolar. Türkiye’de kişi başı ambalaj tüketimi son 15 yılda 2 kat arttı. Dünya ortalaması 120 dolar fakat biz 272 dolarlara ulaştık. Avrupa'da bu rakam 400 doların üzerinde, Amerika'da 500 dolar civarında, Japonya'da ise 550 doların üzerinde seyrediyor. Ambalaj tüketimini aynı zamanda da gelişmişlik sembolü olarak görüyoruz." dedi.



EN ÖNEMLİ KONU SÜRDÜREBİLİRLİK

Sürdürülebilirliğin önümüzdeki dönemin en önemli konusu olduğunu aktaran Zeki Sarıbekir, Türkiye ambalaj sektörünün güçlü bir altyapıya ve dünyadaki rakipleriyle yarışacak bir yetkinliğe sahip olduğunu bildirdi.



Sarıbekir, "Ama global pazarlarda çok büyük bir rekabet var. Bu rekabete de ayak uydurmak için önümüzdeki dönemin en önemli konusunun sürdürülebilirlik olacağını ısrarla söylüyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için çalışmamız lazım ve sürdürülebilir ambalajlar yapmamız lazım. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat çok önemli bir konu haline geldi" dedi.