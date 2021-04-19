Ambalaj sektörüne 21 ödül geldi

Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından her yıl düzenlenen ve "Asya'nın Ambalaj Oscar"ı olarak anılan AsiaStar Yarışması'nın jüri toplantısı, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi.



AsiaStar 2020 Yarışması'nda Türk şirketleri, "Tüketici Ürünleri" ve "Eko-Ambalaj" kategorilerinde 6 ödül kazanırken, ASD tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla Reed TÜYAP iş birliğinde düzenlenen 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren genç tasarımcıların katılabildiği "AsiaStar Öğrenci" kategorisinde ise 15 proje ödüle layık görüldü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, "Yarışmada ödül kazanan şirketlerimizi ve genç tasarımcılarımızı tebrik ediyorum. Sektör olarak ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil ettiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu yarışmadan 21 ödül aldık. Dernek olarak düzenlediğimiz yarışmalara devam edip Türk ambalaj sektörünü dünyaya tanıtmayı ve gençlerimizin yurt dışına açılmalarını sağlamayı sürdüreceğiz. Ambalaj sektöründe yükseliş devam edecek" ifadelerini kullandı.

