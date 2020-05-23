Amerikan araç kiralama şirketi Hertz konkordato başvurusu yaptı

ABD'nin araç kiralama firmalarından Hertz, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının seyahat sektöründeki ani ve dramatik etkilerinin şirketin gelirleri ile gelecekteki rezervasyonlarında ani bir düşüşe neden olduğu bildirildi.



Şirketin tüm zorunlu olmayan harcamalarının önüne geçmek ve likiditesi korumak amacıyla harekete geçtiği belirtilen açıklamada, piyasadaki belirsizliğin devam ettiği kaydedildi.



Açıklamada, şirketin ve ABD ile Kanada'daki bazı iştiraklerinin konkordato başvurusunda bulunduğu aktarıldı.



Hertz ve iştiraklerinin açık kalmaya ve müşterilerine hizmete devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, tüm programların her zamanki gibi süreceğinin beklendiği vurgulandı.



Açıklamada, Hertz'in Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki operasyonlarının ABD'deki konkordato başvurusuna dahil edilmediği kaydedildi.



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