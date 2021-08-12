Angry Birds'ün yaratıcısı Rovio, Türk oyun şirketini alıyor

Rovio, Türkiye merkezli Ruby Games'i satın alma kararı aldı. Satın alma, kademeli olarak gerçekleşecek.

ntv.com.tr 12.08.2021 - 10:46

Angry Birds'ün yaratıcısı Rovio, Türk oyun şirketini alıyor

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Yurt dışından birçok yatırım alan Türk oyun sektörde yeni bir anlaşma daha sağlandı.

Finlandiyalı oyun şirketi Rovio Entertainment, Türkiye merkezli oyun şirketi Ruby Games'in yüzde 100'ünü devralma konusunda anlaştı.

Ruby Games'i kademeli şekilde devralacak olan Rovio, ilk etapta şirketin yüzde 20'sine nakit 10 milyon dolar ödeyecek. 

İkinci dilimde Rovio, Ruby'nin Ekim 2022 öncesindeki 12 aylık mali performasına bağlı olacak şekilde yüzde 50 hissesini satın alacak. Kalan yüzde 30'luk hissenin devri ise 5 yıl içerisinde gerçekleştirilecek.

Ruby Games'in Hunter Assassin adlı oyunu 2020'de en çok indirilen 6. oyun olmuştu.

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