Ankara-İstanbul arası Ekspres YHT  ile 25 dakika kısalacak

Ankara-İstanbul hattında Ekspres YHT seferleri 10 Temmuz'da başlıyor.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Karaismailoğlu, "Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz'da saat 06.00'da hareket edecek ilk YHT 'ekspres' olacak" dedi.

Trenin sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duracağını söyleyen Karaismailoğlu, "Ekspres YHT ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak" diye konuştu.

YHT bağlantılı kombine taşımacılıkla seyahat sürelerinin önemli oranda düştüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, "YHT artı otobüs" bağlantısıyla Ankara-Bursa hattında seyahatin 4 saate, Konya-Bursa hattında 4 saat 15 dakikaya, Ankara-Karaman hattında 3 saat 35 dakikaya ve İstanbul-Karaman hattında 6 saat 55 dakikaya indiğini de hatırlattı.



57 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Kademeli normalleşme kararları doğrultusunda demiryolu yolcu taşımacılığında da bazı düzenlemeler yapıldığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugüne kadar 57 milyon yolcu taşıyan YHT'lerin salgın sürecinde yüzde 50 kapasiteli hizmet verdiğini, kademeli normalleşme kararları doğrultusunda toplu taşıma araçlarında yolcu kısıtlamasının sona erdiğini bildirdi.



BİLETLER SATIŞTA

1 Temmuz'dan itibaren tam kapasite işletilen YHT'lerde seferlerin, Kurban Bayramı tatili öncesinde 10 Temmuz itibarıyla 26'dan 36'ya çıkarılacağı bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, "Günlük sefer sayılarının Ankara-İstanbul-Ankara hattında 10'dan 14'e, Konya-İstanbul-Konya hattında 4'ten 6'ya, Ankara-Konya-Ankara hattında 8'den 10'a, Ankara-Eskişehir-Ankara hattında 4'ten 6'ya yükseltildi. Yolcuların, Kurban Bayramı tatili döneminde seyahat planlamalarını önceden yapabilmeleri ve gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmeleri için tüm parkurlardaki YHT seferleri 31 Temmuz'a kadar olacak şekilde satışa açıldı" dedi.

16 BİN 92 İLAVE KAPASİTE SAĞLANDI



Karaismailoğlu, yolcu yoğunluğunun bayram tatilinin uzun olması nedeniyle önemli oranda artmasını beklediklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Mart 2020'den beri seyahat ve diğer kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlarımız, Ramazan ve Kurban bayramlarını evlerinde geçirdi. Bu bayramda, hem kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması hem okulların tatil olması hem de yaz tatiline denk gelmesi dolayısıyla şehirler arası seyahatler önemli oranda yoğunlaşacaktır. YHT seferlerinin artırılmasıyla günlük 4 bin 542, toplamda 16 bin 92 ilave kapasite sağlandı."



28 Mart 2020'den itibaren seferlerine ara verilen ana hat trenlerinin ilk etapta 12 Temmuz'dan sonra hizmete başlayacağını söyleyen Karaismailoğlu, bu kapsamda Doğu Ekspresi, Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, 4 Eylül Mavi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fırat Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Ege Ekspresi, Konya Mavi, İzmir Mavi, Göller Ekspresi'nin işletileceğini bildirdi.



Karaismailoğlu, sık seyahat edenler için YHT'lerde ve diğer trenlerde abonman paket satışının devam ettiğini vurgulayarak, orta ve yakın şehirler arasında daha önce işletilmeye başlanan bölgesel trenlerin 32 ayrı güzergahta günde 162 sefer yaptığını kaydetti.



Bakan Karaismailoğlu, şehir içi toplu ulaşımda Marmaray ve Başkentray'da normal seferlerle hizmete devam edildiğini de sözlerine ekledi.