Ankara'da indirimli toplu taşıma kartında yaş sınırı kalktı

Başkentte aylık öğrenci abonman kartında 27 yaş ve altı kullanım sınırı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla kaldırıldı.

Bundan sonra lise, ön lisans, lisans, lisansüstü, ikinci öğretim öğrencileri 200 binişlik 60 TL’ye indirimli aylık abonman kartı kullanabilecek.

EGO otobüsleri, Ankaray, metro ve teleferik hatlarında aylık indirimli abonman kartından yararlanabilecek. Açıköğretim öğrencilerinde ise yaş sınırı 27 yaş ve altı olarak devam edecek.



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