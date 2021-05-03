Anket: Dünyada her iki kişiden biri salgın nedeniyle gelirini kaybetti

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde her iki kişiden biri, corona virüs salgınının yarattığı iş kayıpları veya çalışma saatlerinde yaşanan kesintiler nedeniyle gelir kaybı yaşadı.



117 ülkede 300.000 kişiyle anket yapan ABD merkezli anket şirketi Gallup, işi olanların yarısının Covid-19 salgınından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle daha az kazandığını tespit etti.



Araştırmacılar yaptıkları açıklamada, "Dünya çapında, bu yüzdeler Tayland'da yüzde 76, İsviçre'de yüzde 10'a kadar değişiyor" dedi.



Bolivya, Myanmar, Kenya, Uganda, Endonezya, Honduras ve Ekvador'da ankete katılanların yüzde 70'inden fazlası, küresel sağlık krizi öncesine göre gelirlerinin düştüğünü ifade etti. ABD'de bu rakam yüzde 34'e düştü.

Corona virüs krizi, dünya çapında işçileri, özellikle perakende, turizm ve yeme-içme hizmetleri gibi düşük ücretli güvencesiz sektörlerde çalışan kadınları vurdu.



Oxfam tarafından geçen hafta yapılan bir araştırmada, salgının tüm dünyadaki kadınlara 800 milyar dolarlık gelir kaybına mal olduğu belirtildi.



Hindistan, Zimbabwe, Filipinler, Kenya, Bangladeş, El Salvador dahil 57 ülkede, ankete katılanların yüzde 65'inden fazlası bir süredir çalışmayı bıraktıklarını ifade etti.

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