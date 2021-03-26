Anket, Goldman Sachs'ta çalışma şartlarını ortaya koydu: Haftada 95 saat mesai

Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'ta yapılan bir işyeri anketi, ilk yılındaki analistlerin ağır iş yüklerini ortaya koydu.



Çalışmada, işteki ilk senesinde bulunan alt mevkideki genç analistler haftada ortalama 95 saatten daha fazla çalıştıklarını ve günde yalnızca 5 saat uyuyabildiklerini söyledi.



13 analistin katıldığı çalışmada, analistlerin çoğu işe başladıklarından beri psikolojik durumlarının ciddi derecede kötüleştiğini belirtti.

Goldman Sachs şirket içi yaptığı bir anketin sonuçları 11 sayfalık bir sunumda paylaşıldı.



İsmini vermeyen genç analistler, fiziksel ve ruhsal sağlıklarının durumdan etkilendiğini söyledi. İsimsiz açıklamaların birinde "Bir noktada yemek yemediğim, duş almadığım ve gün boyu işten başka hiçbir şeyle uğraşmadığımı fark ettim" ifadeleri yer aldı. Başka bir analist ise "Çok çalışmanın' üzerinde bir tempoda çalışıyorum, bu insanlık dışı, istismar" dedi.



Çalışanlar, koşullar düzelmezse 6 ay içinde işi bırakabileceklerini söyledi. Analistler, haftalık çalışma saatlerinin 80'e indirilmesini talep etti.

