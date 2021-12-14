Anket: 2022'de para piyasaları için en önemli risk yüksek enflasyon

2022 yılında para piyasaları için en önemli risk yüksek enflasyon olarak görülüyor.



Alman Deutsche Bank'ın finans piyasalarından 750 katılımcı ile gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 45'i enflasyonu gelecek yılın en önemli riski olarak gördüğünü söyledi.



Enflasyonu yüzde 35 ile ABD Merkez Bankası Fed'in sıkılaştırma adımları, yüzde 34 ile aşıları bypass eden yeni varyantlar, yüzde 32 ile jeopolitik riskler ve yüzde 19 ile stagflasyon yani enflasyon içinde durgunluk takip ediyor.

Ankette Asya hariç bütün bölgelerdeki katılımcılar enflasyon riskini öne çıkardı. Asyalı katılımcılarının yüzde 61’i ise jeopolitik riskleri ilk sıraya yerleştirdi.



Avrupa'daki katılımcıların ABD'dekilere kıyasla jeopolitik risklere daha fazla dikkat çektikleri görülürken, Amerika’daki katılımcıların iç politika konusundaki kaygıları öne çıkıyor.



Ankette gelecek yıl küresel ekonomide stagflasyon yaşanması riski daha çok öne çıksa da, 2022’nin pandemi tarafında daha iyi bir yıl olması durumunda aşırı ısınma risklerinin de söz konusu olabileceği ifade ediliyor.



Büyüme performanslarında ise Covid-19'a ilişkin gelişmelerin tüketici talebine vereceği yönün belirleyici olması bekleniyor.



Stagflasyon nedir?



Stagflasyon, İngilizce 'Stagnation' yani durgunluk/daralma ve 'Inflation' yani enflasyon kelimelerinden türetilmiş bir ekonomik terimdir. Ekonomik hayatta hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki olgunun birbirini tetiklediğini ve büyüttüğünü anlatmakta kullanılır.