Turizmde bu yıl tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, son dört yıldır İstanbul'a kaptırdığı birinciliğini geri aldı.



Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Türkiye'nin en çok turist ağırlayan iki kenti İstanbul ve Antalya'nın son 10 yıllık rakamlarıyla karşılaştırma yaptı. İstanbul ve Antalya arasında 2000'li yılların başından itibaren devam eden rekabet olduğuna dikkati çeken Yavuz, iki ilin rekabetinin Galatasaray- Fenerbahçe derbisine benzediğini ve dünyada örneği olmadığını kaydetti.



İki şehrin turizmde iki farklı destinasyon özelliği taşıdığına dikkati çeken Yavuz, İstanbul'un şehir, Antalya'nın ise sahil özelliğiyle öne çıkan Türkiye'nin toplam turist sayısının yarısından fazlasına sahip en önemli iki değeri olduğunu vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın en son Türkiye ve İstanbul turist rakamlarını ekim ayı sonu itibariyle açıkladığını belirten Recep Yavuz, Antalya, İzmir, Muğla gibi illerin ise kasım sonu rakamlarının da belli olduğunu söyledi. Yavuz, ekim ayı sonu itibariyle Türkiye'ye gelen toplam turist sayısının 35 milyon 571 bin olduğunu, henüz açıklanmayan kasım sonu rakamıyla bu sayının yaklaşık 40 milyon tahmin edildiğini vurguladı.



SON DÖRT YILDIR İSTANBUL LİDER



Son 10 yılın iki il karşılaştırmasına bakıldığında 2008 yılından 2014 yılına kadar Antalya Türkiye birincisi iken, 2014'ten 2017'ye kadar birinciliği İstanbul'a kaptırdığını anlatan Yavuz, “2013'te Antalya 11 milyon 322 bin iken İstanbul 11 milyon 272 binle çok yaklaştı. 2014'te ise İstanbul 11.8 milyon turist sayısına ulaşırken, Antalya yaklaşık 11.5 milyonda kaldı. Antalya ilk kez İstanbul'un gerisinde kaldı. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da İstanbul birinci oldu. 2017 yılında Antalya 10 milyon 486 bin kişi sayısıyla, İstanbul'un 10 milyon 840 bin turist sayısına çok yaklaştı" dedi.



EKİM SONU İTİBARİYLE FARK 1 MİLYONUN ÜZERİNDE



Recep Yavuz, resmi rakamlara göre bu yılın ekim ayı sonu itibariyle Antalya'nın 12.5 milyon rakamını geçtiğini, İstanbul'un ise 11 milyon 340 bine ulaştığını söyledi. Antalya'ya gelen turist sayısının kasım ayı sonu itibariyle Antalya Havalimanı'nda 12 milyon 513 kişiyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda 350 bini aştığını, toplamda 13 milyona yaklaştığını belirten Yavuz, "İstanbul'a ise açıklanan resmi rakamlara göre ekim ayı sonu itibariyle 11 milyon 340 bin kişi gelmiş. Bu yılın kasım ayı verileri ise henüz açıklanmadı. Ancak geçen yılın kasım ayında 830 bin kişi gelmiş ve bu yıl 1 milyon kişi olduğunu varsaysak bile 12 milyon 340 bin kişi olur. Dolayısıyla Antalya'nın gerisinde kalır" diye konuştu.



GECELEME SAYISINDAKİ FARK DAHA BÜYÜK



Gelen turistin geceleme sayıları açısından bakıldığında ise Antalya'nın İstanbul'a daha büyük fark attığına dikkati çeken Recep Yavuz, Antalya'ya gelen yaklaşık 13 milyon turistin geceleme sayısı ortalaması 9 gün iken, İstanbul'daki bu ortalamanın 6 düzeyinde olduğunu söyledi. Yavuz, "Geceleme sayısı bakımından da Antalya Türkiye turizminde bir numara" dedi.

