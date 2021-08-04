Antalya'da 15 bin dekar zeytin, defne ve narenciye alanı zarar gördü

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Hasar tespiti için kesin rakamların paylaşılamayacağını ifade eden Çandır, ilk belirlemelere göre ise, yangında 300'ün üzerinde büyükbaş, 3 bine yakın küçükbaş, 27 bine yakın kanatlı hayvan, bin 250’nin üzerinde arı kovanının telef olduğunu söyledi.

Tarım ormanlarının büyük zarar gördüğünü bildiren Ali Çandır, "Bölgede 650 dekarın üzerinde muz serası, 120 dekarın üzerinde sebze serası, 15 bin dekarın üzerinde zeytin, defne ve keçiboynuzu ile narenciye alanı zarar gördü" diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altındaki oda ve borsalardan bölgeye para yardımı ile yem ve saman desteğinin sağlandığını kaydeden Çandır, "Yangın bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.



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