Antalya'da orman yangınları tarım ve hayvancılığı da vurdu

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya'da çıkan orman yangınlarında ilk tespitlere göre, yaklaşık 720 dekarlık sera alanını, 350’ye yakın büyükbaş hayvanı, 3 bine yakın küçükbaş hayvanı ve 16 bin dekarlık tarım alanında bulunan 360 adet arı kovanını yangın sebebiyle kaybettiklerini bildirdi.

Ali Çandır, Antalya bölgesindeki yangınların tarım alanlarına ve hayvancılık faaliyetlerine olan etkisi hakkında tespitlerde bulundu.



Çandır, Antalya'da birçok ilçede ortaya çıkan orman yangınlarına ilişkin olarak, tarım alanlarındaki hasarların henüz tespit edilmesinin mümkün olmadığını fakat ilk tespitlere göre, yaklaşık 720 dekarlık sera alanını, 350'ye yakın büyükbaş hayvanı, 3 bine yakın küçükbaş hayvanı ve 16 bin dekarlık tarım alanında bulunan 360 adet arı kovanını yangın sebebiyle kaybettiklerini açıkladı.



Bloomberg HT yayınında konuşan Çandır, "Önümüzdeki günlerde bu hasarın çok üzerinde olacağını öngörebiliyoruz. Umarız ki öyle olmaz. Şu anda Antalya’nın tüm sivil toplum örgütleri ve yerel yöneticileri yangın bölgesinde insanlara yardım etmek için seferber olmuş durumda" dedi.



Tarımsal faaliyetlerin "bugünden yarına oluşabilen" bir faaliyet olmadığını söyleyen Çandır, "Bir meyve ağacının oluşabilmesi için 4-5 yıl beklemeniz gerekli, seradaki ürünün çıkması için 7-8 ay, bir hayvanın büyümesi için ise belirli bir döneme ihtiyacınız var" dedi.



Çandır, ortaya çıkan yangının ekonomik olarak karşılığını tespit edebilmenin olası olmadığını fakat öncelikle oradaki yangının söndürülmesinden sonra insanların yaşama tutunacak destekleri alacağını umut ettiklerini dile getirdi.

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