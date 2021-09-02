Apple, çalışanlarından aşı durumlarını bildirmelerini istedi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, çalışanların aşı durumunu yönetime bildirmelerini talep etti.

Reuters 02.09.2021 - 10:17

Apple, çalışanlarından aşı durumlarını bildirmelerini istedi

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Teknoloji devi Apple, ülkedeki Covid-19 vakaları yükseldikçe ABD çalışanlarından aşı durumlarını bildirmelerini istiyor.

Apple, ister üretimde ister ofiste olan tüm çalışanlarının aşı olmalarını gönüllük esasına bırakırken, aşı durumlarını bildirmeyi zorunlu hale getirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC), aşıları tam olan kişilerin maske takmasını zorunlu kılan yeni yönergesi, şirketleri aşılama ve maskeleme politikalarını değiştirmeye yöneltti.

Büyük teknoloji şirketleri, Delta varyantı nedeniyle ofise dönüş için zaman çizelgesini erteliyor.

Google da, yeni bir açıklamayla birlikte ofislere dönüşlerin Ocak 2022'ye kadar ertelendiğini duyurmuştu.

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