Ara Güler: A Play of Light and Shadow sergisi açıldı

Foam işbirliğinde gerçekleştirilen Ara Güler: A Play of Light and Shadow sergisi, Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğinde 23 Haziran’da açıldı. Sergi, Türkiye’nin en önemli foto-muhabirlerinden biri olan Ara Güler’in hayatı boyunca imza attığı röportajlara ve çok yönlü sanatçı kimliğine yakından bakıyor. Klasik siyah-beyaz İstanbul fotoğraflarından daha önce görülmemiş deneysel çalışmalarına, aile albümlerinden henüz yayımlanmamış kitaplarının elle hazırlanmış maketlerine pek çok farklı türde fotoğrafları izleyiciyle buluşuyor.

Ara Güler: A Play of Light and Shadow sergisi açıldı

Türkiye’nin zengin tarihi ve kültürüne Ara Güler’in objektifinden bir bakış niteliği taşıyan sergi, aynı zamanda Ara Güler’in uluslararası alandaki çalışmalarına da geniş yer veriyor. Dünyanın önde gelen dergileri arasında yer alan Stern, Paris-Match gibi yayınlarında çalıştığı zamanlarda imza attığı foto röportajların yanı sıra ünlü simalar Salvador Dali ve Alfred Hitchcock gibi isimlerin portreleri ve Cannes Film Festivali’nden daha önce görülmemiş kareler sergide öne çıkıyor.

Sergiye aynı zamanda alanlarında uzmanlaşmış yazarların katkılarıyla hazırlanan ve sergi ile aynı ismi taşıyan bir prestij kitabı eşlik ediyor. Dünyaca ünlü yayınevi Hannibal Books tarafından yayımlanan sergi kitabı Foam müzesi dükkanı ve sayılı kitabevlerinde bulunabilir.

Ara Güler: A Play of Light and Shadow sergisi, Foam Amsterdam müzesinde 23 Haziran-9 Kasım 2023 tarihlerinde ziyaret edilebilir.

Ara Güler: A Play of Light and Shadow sergisi açıldı - 1

Ara Güler Müzesi Hakkında:

Ara Güler Müzesi, Türkiye’de foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının öncülerinden Ara Güler ile Doğuş Grubu iş birliği sonucu kurulmuştur. Müze Ara Güler’in 90. yaş günü olan 16 Ağustos 2018 tarihinde kendisinin de katılımıyla Bomontiada’da açılmıştır.

Ara Güler Müzesi, Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini, ilham veren yaşamını ve değerli arşivini geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlamaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı sergiler, yayınlar, etkinlikler ve iş birlikleri ile fotoğraf sanatının görsel, duygusal ve sosyal etkisini öne çıkartmayı ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Ara Güler’in yaşamı boyunca arşivini muhafaza ettiği Beyoğlu, Galatasaray’da bulunan Güler Apartmanı’nın kalıcı müze adresi haline getirilmesi planlanmaktadır.

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Hakkında:

2016 yılında Ara Güler ve Doğuş Grubu arasında gerçekleşen anlaşma ile hayata geçen Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş. çatısı altında yer alan AGAVAM, Türkiye’nin en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olan Ara Güler arşivinin bütün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak üzere çalışıyor. 2018 yılında Ara Güler’in 90’ıncı doğum gününde İstanbul Yapı Kredi bomontiada’da açılan Ara Güler Müzesi ise, duayen fotoğraf sanatçısının eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Profesyonel düzeyde yönetilen ve kâr amacı gütmeyen iki sanat kurumu, birbirini operasyonel ve içerik anlamında da besleyecek şekilde faaliyet gösteriyor. Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç liderliğinde çalışmalarını sürdüren arşiv ekibi, Ara Güler’in yüzbinlerce eserinin tasnif, envanter, koruma, sayısallaştırma ve indeksleme işlemlerini yürütüyor. Arşiv koleksiyonlarının önümüzdeki dönemde bir portal üzerinden fotoğraf meraklıları ve araştırmacılara açık hale getirilmesi hedefleniyor.

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