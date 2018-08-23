İş Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek, yürürlüğe girmesinin ardından işçiyle işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilen arabuluculuk, 1 Ocak'ta uygulamaya konuldu.



Başvurular, adliyelerde kurulan arabuluculuk bürolarına, büroların bulunmadığı yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazı işleri müdürlüklerine ücretsiz yapıldı.



Uygulama kapsamında bugüne kadar 204 bin 273 iş uyuşmazlığı arabuluculara taşındı. Arabuluculuk sürecini başlatmakla görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı.

TARAFLAR EN FAZLA 4 GÜN İÇİNDE ANLAŞTI



Arabulucuya giden 123 bin 749 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüme kavuşturuldu. Görüşmeler sonrasında çok sayıda işçi tazminatına kavuştu, işten çıkarılan bazı kişiler de işe iade edildi. İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar en fazla 4 günde anlaştı.



Uyuşmazlıklardan 62 bin 56'sında ise işçi ve işveren anlaşamadı.18 bin 468 iş uyuşmazlığında ise arabuluculuk görüşme ve işlemleri sürüyor.



DAVA SAYISI YÜZDE 70 DÜŞTÜ



Arabuluculukla, iş mahkemelerinin yükü de azaldı.



Geçen yılın ilk 7 ayında işçi-işveren uyuşmazlığı nedeniyle açılan 150 bin dava varken, arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesinin ardından 2018'in ilk 7 ayı itibariyle dava sayısı 45 bin 147 olarak gerçekleşti. Böylece, açılan dava sayısı yüzde 70 düştü.



Arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesinin ardından kamu kurumları bu uygulama çerçevesinde uyuşmazlıkları çözüme kavuşturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi de işçileriyle arabulucu görüşmeleri sonrasında anlaştı. Bu kapsamda belediye, arabulucuya taşınan 275 uyuşmazlıktan 186'sında işçilerle anlaşmaya vardı.



"DEDE" HİTABI ANLAŞMAYA KATKI SUNDU



Arabuluculuk görüşme,leri sırasında örnek anlaşmalar da yaşandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, işten çıkarılan bir işçi arabulucuya başvurdu. İşçi, kıdem ve ihbar tazminatı olarak 8 bin lira talep etti. Görüşmede işçinin yanlış hesaplama yaptığını belirten işveren, işçinin alacağının 11 bin lira olduğunu bildirdi. Uyuşmazlık, işverenin söz konusu alacağı işçiye ödemesiyle anlaşmayla sonuçlandı.



İzmir'in Urla ilçesinde işten çıkarılan bir işçi ise, işverenle yapılan arabuluculuk görüşmesine 5 yaşındaki kızıyla gitti. Görüşmenin yapıldığı odaya giren kızın işverene "Dede" diye hitap etmesi, görüşmenin olumlu sonuçlanmasına katkı sundu. Kıdem ve ihbar tazminatlarını alan işçi, işvereniyle barışçıl ortamda yapılan görüşme sonrası anlaştı.

İŞ DAVALARINDA YENİ DÖNEM: ''ARABULUCUK'' BAŞLADI

