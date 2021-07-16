Araç kiralamalar iki kattan fazla arttı

Bayramda araç kiralama sektörüne olan taleple ilgili bilgi veren Yolcu360’ın CEO’su Umut Yıldırım, yasakların kalkması ve bayramla birlikte büyük bir talebin oluştuğunu söyledi. Geçtiğimiz yıla göre kiralamalarda yüzde 125'lik bir artış yaşandığını kaydeden Yıldırım, bu ilginin daha sonra da devam etmesinin beklendiğini ifade etti.



Şirketin verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’den teslim alınan araçlar toplam kiralamaların yaklaşık yüzde 75’ini oluşturdu ve kiralamalar 5 gün ortalama ile yapıldı. Kilometre sınırı yüksek araçlara olan yoğun talep ise uzun rotaların tercih edildiğini gösterdi.

