Araç muayene sürelerine 3 ay erteleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında aracının muayene süresi gelenlere 3 ay ek süre tanıdı.

03.04.2020 - 08:27

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Dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiyi etkileyen, Türkiye'de ise 18 bin 135 kişinin yakalandığı corona virüsün yayılması engelllemek için çalışmalar devam ediyor. Hükümet tarafından alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. 

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; motorlu taşıta sahip olan ve aracının muayene süresi gelenler için Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.

GEREKİRSE UZATILABİLECEK

Koronavirüs pandemisi nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi. Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.

Resmi Gazete'deki karar şöyle:

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