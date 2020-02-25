Araç sahipleri dikkat! Tüm işlemler tek sayfada toplanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye Portalı üzerinden yakın zamanda kullanıma açılacak 'Araçlarım' sayfası ile vatandaşların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebileceğini bildirdi.



ARAÇLARLA İLGİLİ TÜM İŞLEMLER TEK SAYFADA TOPLANACAK



Oktay, Dijital Türkiye Portalı üzerinden tüm bilgilere tek bir sayfadan ulaşılabilen, yeni bilgi veya belge ibrazını gerektirmeyen bütünleşik hizmetlerden katma değeri yüksek olanların kullanıma sunulmasının hedeflendiğini vurgulayarak "Bu kapsamda yakın zamanda kullanıma açılacak hizmetlerin ilki olacak 'Araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecektir" şeklinde konuştu.



Fuat Oktay, Dijital Türkiye Portalı üzerinden 2019 yılında bakanlıklara ait en çok kullanılan hizmetler hakkında da bilgi verdi.



DİJİTAL TÜRKİYE PORTALI'NDA "RAPORLAMA SİSTEMİ" HAYATA GEÇİRİLECEK



Bu yıl "Dijital Türkiye" çalışmalarındaki temel önceliklerinden ilkinin, karar vericilerin veriye dayalı olarak karar almasını sağlayacak ve 7/24 verilere erişim imkanı sunacak raporlama sisteminin Dijital Türkiye Portalı'nda hayata geçirilmesi olduğunu söyleyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu kapsamda, 'Dijital Türkiye' hizmetlerinin ve bunları sunan kurumların performanslarını ölçecek ve raporlayacak veriye dayalı performans takip sistemi geliştirmiş bulunmaktayız. 'Dijital Türkiye Performans Sistemi' adını verdiğimiz bu sistemin testleri ve pilot çalışmaları tamamlanmış olup, yaygınlaştırılması çalışmaları başlatılmıştır. Dijital Türkiye Performans Sistemi kapsamında, bakanlıklar ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların Dijital Türkiye Portalı üzerinde sunulan hizmetlerinin, kurumları tarafından taahhüt edilen sürelerde tamamlanıp tamamlanmadığının takibi, bakanlık, kurum, birim bazında yapılabilir hale getirilecektir. Bu sistem ile performansı düşük olan kurumların tespitinin yanı sıra gecikme sebepleri belirlenerek süreç iyileştirme çalışmaları da sürekli bir şekilde yapılacaktır."



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfada erişilebilecek" dedi.

"TEK DURAK HİZMET NOKTASI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PİLOT ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK"



Kamu hizmetlerini fiziki mekanlara giderek yapmak isteyen vatandaşlar için Tek Durak Hizmet Noktaları'nın açılacağının bilgisini veren Oktay,

"Tek Durak Hizmet Noktası çalışmasının da önümüzdeki günlerde pilot çalışmalarına başlayacağız. Tek Durak Hizmet Noktalarımızdan, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerini şahsen fiziki mekanlarına giderek almak istemeleri halinde kamu kurumlarına ayrı ayrı gitmek zorunda kalmadan tek bir noktada tüm bakanlıklar ile kurumların hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak" diye konuştu.



Bu sayede vatandaşların, farklı işleri için onlarca kuruma gitmek zorunda kalmayacağını vurgulayan Oktay, "Vatandaşlarımız, tüm iş ve işlemlerini tek bir noktada ve tek bir kişi ile daha rahat halledebilecektir. Bu, Türkiye'de kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumunda yeni bir devrimdir. Uygulamaya aldığımızda, bürokrasinin nasıl azaldığına vatandaşlarımız da bizzat şahit olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle bürokrasiyi azaltma yönündeki mücadelelerini yoğunlaştırdıklarını ifade ederek vatandaş odaklı bir yaklaşımla en kaliteli hizmetin, en kolay ve hızlı biçimde sunulması yönünde gayret göstermeye devam ettiklerini kaydetti.



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