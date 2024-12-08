2024 aralık ayı aile destek ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi vatandaşlara yatırılan aile destek ödemelerinin sona ereceği tarih merak ediliyor. Peki, Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri bu ay son mu?



AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?



Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti



"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri aralık ayında son kez yatacak.



ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?



Aralık ayı ödemelerinin ay ortasında yatırılması bekleniyor.



Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.