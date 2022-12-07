Aralık ayı Aile Destek ödemeleri yatmaya başladı: Sosyal yardım bilgileri sorgulama nasıl yapılır?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım desteği sağlanıyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik gösteriyor.



Aralık ayı aile destek ödemeleri bu hafta içerisinde hesaplara yatmaya başladı.

ÖDEMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasından yapılan açıklamada; "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır." ifadelerine yer verildi.



AİLE DESTEK PROGRAMI NE KADAR YATACAK?



Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022 - Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacak.





Aile Destek ödemeleri hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanmaktadır. İşte tutarlar;



450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL olarak hesaplandı.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL olarak hesaplandı.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA

Aile Destek Ödemeleri için;

E- devlet profilinize erişim sağlayın.

Sosyal yardım bilgileri sorgulama ekranına tıklayın,

Yardım türleri arasından "Türkiye Aile Destekleri Programı" seçeneğini tıklayın.