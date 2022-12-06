Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman?

Aile Destek Programı aralık ay ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemeleri geçtiğimiz 8 Kasım’da hesaplara yatmaya başlamıştı. Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir. Peki, aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman?

Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman?

Türkiye Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım desteği sağlanıyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik gösteriyor.

Aralık ayı aile destek ödemelerinin bu hafta içerisinde hesaplara yatması bekleniyor. Destek ödemeleri geçtiğimiz 8 Kasım’da hesaplara yatmaya başlamıştı.

ÖDEMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasından yapılan açıklamada; "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

AİLE DESTEK PROGRAMI NE KADAR YATACAK?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022 - Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacak

Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? - 1

Aile Destek ödemeleri hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanmaktadır. İşte tutarlar;

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL olarak hesaplandı.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL olarak hesaplandı.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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