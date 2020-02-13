Aralık ayı sanayi üretim rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verisini paylaştı. Buna göre sanayi üretimi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 8,6 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde1,9 arttı



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,5 arttı.

Bakan Varank: Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı

Rakamları değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, şunları kaydetti:



"Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz.

Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi."