Aralık ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri yattı mı? Bakan Göktaş duyurdu
Aralık ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Her ay belirli tarihlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yaşlı ve engelli aylığı ödemeleriyle ilgili Bakan Göktaş müjdeyi verdi. Peki, aralık ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri yattı mı?
2024 aralık ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yapılan açıklama sonrasında aralık ayı aile destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığı belirtildi.
ARALIK AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ YATIRILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.
Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Bu doğrultuda aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." bilgisini verdi.
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