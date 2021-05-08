Araştırma: Her 100 kişiden 71'i tatile gitmek istiyor

Corona virüs salgını, dünya genelinde tüm ekonomileri etkiledi. En ciddi daralmayı yaşayan sektörlerden biri de turizm oldu. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2020'nin küresel turizm tarihinin en kötü yılı olduğunu açıkladı.

Son 1 yılda pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle seyahat edemeyen milyonlarca kişinin, 2021 yılında aşılama çalışmalarının giderek yaygınlaşmasıyla seyahat ve tatil konusunda harekete geçeceği öngörülüyor. Bu bağlamda sektörün, bu yıl toparlanmaya geçmesi bekleniyor.

25 ÜLKEDE 3 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ KATILDI



Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon-Kucher&Partners, salgın sonrası otel, turizm ve eğlence sektöründeki değişen tüketici alışkanlıklarını inceleyen bir araştırma yaptı. 2020'nin aralık ayında 25 ülkede 3 bin 500’den fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçları, öncelikle tatil amaçlı seyahat eden her 100 kişiden 71’inin önümüzdeki dönemde seyahat etmeyi düşünebileceğini ancak bazı koşulları olduğunu ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 29'u seyahat için kendilerinin veya halkın çoğunluğunun aşı olmasını bekleyeceğini dile getirirken, yüzde 30'u da seyahatle ilgili kısıtlamaların kaldırılmasının yeterli olduğunu söyledi.



Ekonomistler ve turizm sektörünün öncüleri ise otel, turizm ve eğlence şirketlerinin değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamaları ve 2021 ile 2022 yılı için gerekli hazırlıkları yapmalarının büyük önemini vurguluyor.



ARŞİV: DÜNYA TURİZMİNDE 3 SENARYO