Arçelik'ten 220 milyon euroluk satın alma adımı

Arçelik, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan, Belarus ve Moğoliastan’da faaliyet gösteren Indesit International ve Whirlpool LLC hisselerinin tamamının alımı için sözleşme imzalandı.



Firmadan KAP’a yapılan bildirimde satın alma bedeli üst sınırının 220 milyon euro olarak belirlendiği bildirildi.



KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"İşlemin tamamlanması, sözleşmede yer alan yasal izinlerin alınması ile devam eden incelemelerde önemli olumsuz etkisi olabilecek bir konunun gündeme gelmemesi dahil kapanış koşullarına bağlıdır.

Kapanış günü itibariyle, Arçelik, Indesit JSC ve Whirlpool LLC şirketlerinin paylarının tamamına doğrudan, bunların yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan Whirlpool Kazakhstan LLP paylarına ise dolaylı olarak sahip olacaktır.

Satın alıma konu şirketlerin Lipetsk'de soğutucu ile çamaşır makinası üretimi yapılan toplamda 2.8 milyon adet kapasiteli üretim tesisleri ve yaklaşık 2.500 çalışanı bulunmaktadır."



ON YIL SÜREYLE YILLIK OLARAK HESAPLANACAK

"Satın alım bedeli, kapanış bilançosundaki maddi duran varlıklar, net işletme sermayesi gibi büyüklüklere dayalı olarak belirlenen üst sınırı aşmayacak olup, şirketlerin mevcut finansal bilgileri esas alındığında ilgili üst sınır yaklaşık 220 milyon euro olarak tahmin edilmektedir.

Satın alım bedeli, kapanışı takip eden on yıl süreyle yıllık olarak hesaplanacaktır. Yıllık ödemeye esas tutarlar performansa bağlı olarak ve belirli yükümlülüklerin düşülmesi ile hesaplanacak, yasal izinler ile onaylara bağlı olmak üzere, dağıtılabilir kaynakların bulunması ve yasal engellerin bulunmaması gibi koşullara tabi olarak tahakkuk ederek ödenecektir.

Onuncu yıl itibariyle hesaplanan fakat henüz koşulların sağlanamaması nedeniyle tahakkuk etmemiş hisse alım bedeli, bu tutarla sınırlı olmak üzere ilave 5 yıl sürede koşulların oluşması halinde tahakkuk ederek ödenecektir.



Ayrıca, devralınan şirketler ile birlikte transfer olacak “Stinol” markasına ek olarak, “Indesit”, ve “Hotpoint” grubu markaları da devralınan şirketler tarafından İlgili Ülkeler’de kullanılacak olup, ilgili sözleşmelerin Kapanış’ta imzalanması öngörülmektedir."