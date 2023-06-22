Arçelik'ten işletmelere kiralama yöntemiyle görüntüleme sistemi

Arçelik, işletmelerin kampanya ve tanıtımlarını kolayca yönetebileceği endüstriyel ekranları farklı maliyetler ve sorunlarla karşılaşmadan uzun dönemli olarak kiralama imkânı sunuyor. Kiralama modeli sayesinde işletmeler, yüksek satın alama maliyetlerine katlanmadan, değişen ihtiyaçlarına göre ekran sayısını artırıp azaltma esnekliğine de sahip oluyor. Arçelik’in kurulum ve yerinde bakım hizmetlerinin yanı sıra yazılım güncellemeleri ve teknoloji hızla değiştiğinde yeni ve daha gelişmiş ekranlara geçme gibi imkanlardan da yararlanabiliyorlar.



YAYGIN VE GÜÇLÜ SERVİS AĞI HİZMETİ



Türkiye’nin ev teknolojileri alanında lider şirketi olarak görüntüleme sistemleri alanında da küçük, orta ve büyük tüm işletmelere, yüksek performanslı ürünlerle hizmet verdiklerine değinen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Günümüzde görüntü sistemleri işletmelere, müşterileriyle etkileşime geçme fırsatı sağlıyor. Arçelik, endüstriyel ekranların ilk örneği olan TV üretimine 1975 yılında başladı. 2015 yılından bu yana da profesyonel görüntüleme ekranları ve içerik yönetim yazılımları alanında üretim ve ar-ge çalışmaları yapıyoruz. Türkiye genelindeki yaygın servis ağı ve destek hizmetlerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Farklı boyutlarda endüstriyel monitörler, videowall monitörler, akıllı ekranlar, profesyonel bilgilendirme ekranları ile çok geniş bir ürün çeşitliliğine sahibiz. Bu alanda müşterilerimize kiralama modeli ile de hizmet vermeye başlayarak önemli avantajlar sağladık. Kurulum, yerinde bakım ve destek hizmetinin yanı sıra yazılım güncellemelerini de kiralama dönemi boyunca ücretsiz olarak sunuyoruz” dedi.

UZUN DÖNEMLİ KİRALAMA MODELİ



Arçelik’in görüntüleme sistemleri alanında kiralama modeliyle müşterilerine sunduğu ürünler arasında farklı boyutlarda (22”-43”-55”-98” gibi) endüstriyel monitörler, videowall monitörler (49” ve 55” boyutlarında), endüstriyel PC/digital signage player ürünleri, içerik yönetim yazılımı (content management software) ve bakım-destek hizmetleri yer alıyor. Kiralama hizmetinden büyük küçük tüm işletmeler yararlanabiliyor. Arçelik’in uzun dönemli kiralama modelinde müşterilere farklı seçenekler sunuluyor. Müşterilerin her türlü ihtiyacına cevap vermeyi hedefleyen modelde, 3 farklı seviyede bakım-destek hizmeti, yerinde bakım onarım hizmeti, 3 yıl sonunda ürünlerin uygun taksitlerle yeniden kiralanması veya teknolojik olarak güncel modeller ile devam edilmesi gibi seçenekleri yer alıyor.

PROFESYONEL EKRANLAR DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ



7 gün/24 saat veya 7 gün/16 saat çalışabilecek özelliklere sahip olan ekranlar, endüstriyel ürün tasarımlarına uygun şekilde üretildi. Normal televizyonlarda 30.000 saat ömürlü paneller kullanılırken bu ürünlerde panel ömrü 50.000 saati buluyor. Müşterilerin hem yatay hem de dikey olarak kullanılabileceği ekranlar bulut tabanlı içerik yönetim yazılımı ile hazırlandı. Bu sayede ekranları uzaktan yönetebilmek ve içerikler için bir yayın akışı planlayabilmek mümkün.