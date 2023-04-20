Arefe günü borsa açık mı? Borsa (BİST 100) ne zaman, saat kaçta kapanacak?

Arefe günü, Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bankalar, kargolar, PTT ve kamu kurumları, arefe günü nedeniyle bugün yarım gün çalışacak. Peki, arefe günü borsa açık mı? Borsa İstanbul (BİST 100) ne zaman, saat kaçta kapanacak?



AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI, NE ZAMAN KAPANACAK?



Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı arifesinde yani 20 Nisan Perşembe günü saat 13:00'e kadar açık olacak.



Bayram boyunca Borsa İstanbul da özel bankalar gibi kapalı olacak.

Buna göre; Borsada arefe günü yarım gün işlem yapılacak. 21-22-23 Nisan 2023 Cuma-Cumartesi-Pazar günleri resmi tatil dolasıyla işlem yapılamayacak.