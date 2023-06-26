Arefe günü Borsa açık mı? Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta kapanacak? (Borsa İstanbul tatil tarihleri)

Borsa İstanbul bu hafta Kurban Bayramı nedeniyle 27 Haziran öğlen saatlerine kadar olacak. Arife günü 3,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ile 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.



Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmeleri, endeks ve diğer sözleşmelerde saat 12.40'ta sonlanacak.



Borçlanma Araçları Piyasası'nda salı günü aynı gün valörlü Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimi işlemleri 11.50'ye kadar, diğer aynı gün ve ileri valörlü işlemlerin hepsi saat 11.30’a kadar yapılacak.

İKİ GÜNLÜK İŞLEMLERİN TAKASI 4 HAZİRAN'DA YAPILACAK Borsa İstanbul'da, tatil nedeniyle Kurban Bayramı öncesi nakde dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için 23 Haziran son gündü.



27 Haziran'da Kurban Bayramı nedeniyle 3,5 günlük tatile girecek olan Borsa İstanbul'da, 23 Haziran'da gerçekleştirdikleri işlemlerin takası 3 Temmuz Pazartesi gerçekleştirilecek.



Borsa İstanbul'da, 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü yapılacak işlemlerin takası ise 4 Temmuz Salı günü yapılacak.