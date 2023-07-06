Argos in Cappadocia’nın Yıldızı Nahita’da; Yaz Ruhu Nahita Lounge ile Canlanıyor!

Kapadokya’yı farklı katmanları ile sunmasının yanı sıra bölgenin mutfak mirasını korumak ve yaşatmak üzere çalışmalarına devam eden Argos in Cappadocia’da sunulan deneyimlerin başında gelen Anadolu mutfağının yıldızı Nahita, reçeteleri, pişirme teknikleri ve sunumlarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Ünlü şef Ömür Akkor danışmanlığında Argos in Cappadocia bünyesinde yer alan Nahita, Anadolu köklerinden ilham alan ve beslenen, coğrafyasına, tarihine ve kültürel devamlılığa saygılı, dünyanın yeni yüzyılında eksik olan sağduyuyu işleyen ve bunu felsefesine, hikâyesine ve tabaklarına yansıttığı mutfağının yaz lezzet keyfini Nahita Lounge’a taşıyor.



Dünyanın en eski manzarasına sahip bir deneyim noktası olan ve Anadolu’nun tüm öğretilerine sahip çıkan Nahita, Nahita Lounge açılışı ile misafirlerini yazın güzelliklerini ve ruhunu hissedebileceğiniz teras alanında yaşayan ve yaşatılan tarihin bir parçası olacağınız eşsiz deneyim yolculuğa davet ediyor. Nahita Lounge, eşsiz Güvercinlik Vadisi ve Erciyes manzarasına sahip açık terası ile misafirlerine Kapadokya doğası ile bütünleşecekleri unutulmayacak bir açık hava deneyimi vaat ediyor.



Nahita Lounge’un lokal dokunuşlar ile yorumlanan yaza özel hazırlanan atıştırmalık menüsü ; Argos bahçelerinin ve Kapadokya bölgesinin esintilerini içeren imza kokteylleri mevsim hikâyesini yaşamak ve tatmak isteyen misafirlerini bekliyor. Taş fırını ile birbirinden lezzetli gurme pidelerin pişeceği ve kokularıyla mest olacağınız özgün bir gastronomi deneyimi de Nahita Lounge’un diğer sürprizleri arasında yer alıyor.



Anadolu mutfağını özümseyen yaz bahçesinden bir Nahita menüsü

Sürdürülebilirliği Anadolu gelenekleriyle ele alan ve menüsünde binlerce yıldır bu topraklarda kullanılan yöntemlere yer veren Nahita, yeni yaz menüsünde ağırlıklı olarak Argos bahçesinde yetişen ve toplanan mevsimsel, yerel taze malzemeleri kullanıyor.



Nahita’nın kendine özgü tarzı ile Anadolu’dan başlangıçların bulunduğu yaz menüsünde “Yaz Cacığı”, “Zahter Salatası” ve “Muhammara” servis ediliyor. Yaz menüsüne eklenen mevsim salataları; Bahçe Salata, Yeşil Kabak Salata, Semizotu Salata, Ekişili Domates Salata ve yemek öncesi lezzetli iştah açıcılar arasında bulunan; Nahita Zeytinyağlısı, Börülce Ekşitme, Vişneli Yaprak Sarma, Köz Sebze Tabağı, Yağlama lezzetlerinde Argos bahçesinden toplanan ürünlerin kullanımı, Anadolu mutfağının reçetelerini sahiplenme ve bölgede yetişen ürünlerin kullanımı ön plana çıkıyor.



Ana yemeğe geçildiğinde ise menü, Anadolu mutfağından ziyafet niteliğinde seçeneklerden oluşuyor. Ana yemeklerde Hitit mutfağının binlerce yıllık reçetelerinden “Happena” hikâyesiyle dikkat çekiyor. Happena, zengin bir mutfak kültürü olan ve bu kültürü yazılı olarak da günümüze kadar ulaştıran Hititlerin beruwa adı verilen kayısı püresiyle servis ediliyor ve etin yüksek ısıda zeytinyağında pişirilmesi ile hazırlanıyor. Mevsim menüsüne eklenen ‘’Kırcı Makarna’’, ‘’Izgara Küşleme’’ ile beraber “Dana İncik”, “Dana Kaburga” ve “Nevşehir Tava” da bu menüde öne çıkıyor. Anadolu’nun geleneksel yavaş pişirme ve demleme teknikleriyle hazırlanan bu tabaklar Anadolu mutfağı deneyimini perçinliyor.



Nahita’nın tatlı menüsü de Anadolu gelenekselliğinden ayrılmadan bütünsel deneyimin bir parçası oluyor. 200 yıllık tarif ile hazırlanan “Pekmezli Un Helvası”, geçmişle gelecek arasında bir köprü kuran Nahita’da misafirlerine tatlı bir son vaat ediyor. “Vişneli Ekmek Kadayıfı” “Muhallebili Yufkalı Baklava” ve ‘’ Yoğurtlu Meyve Salatası’’ ile lezzeti doruklara çıkarıyor.

İçinden köy geçen otel olarak anılan benzersiz hikâyesi ile misafirlerine her mevsim Kapadokya içerisinde farklı bir Kapadokya deneyimi sunan Argos in Cappadocia, misafirlerini Nahita ve Nahita Lounge’un eşlik ettiği yaz mevsim hikâyesini yaşamaya davet ediyor.

Adres : Kayabaşı Sokak. No:23 Uçhisar, Nevşehir

Telefon : +90 384 219 31 30

IG : @nahitacappadocia



NAHİTA Hakkında

Anadolu köklerinden ilham alan ve beslenen, coğrafyasına, tarihine ve kültürel devamlılığa saygılı, dünyanın yeni yüzyılında eksik olan sağduyuyu işleyen ve bunu felsefesine, hikâyesine ve tabaklarına yansıtan Nahita…



Nahita’nın menüsünü de besleyen yaklaşık 60 km çapındaki alan, Neolitik Çağ’ın en önemli yerleşimlerini kapsıyor. Volkanik kalıntıların toprağı bereketlendirmesi sayesinde tarımın, hayvancılığın ve el işinde uzmanlığın da eklenmesiyle bu bölge, kendi zamanı için biricik hale geliyor. Yaklaşık 11 bin yıldır yaşamın kesintisiz devam ettiği sayılı yerlerden biri olan Kapadokya, toplumsal düzenin değiştiği, yaşam ve şehirleşmenin başladığı bu çağın en çarpıcı örneklerinden biri. Nahita, Anadolu mutfağını yeniden sahiplenirken, mükemmellik arzusunun yol açtığı israfa, “en’’lere ulaşmak için fazladan kullanılan kaynaklara karşı geliyor. Dünyaya, doğal ve kültürel mirasa yatırım olacak, gelecek nesillere miras kalacak yaklaşımları kimliğinde barındıran Nahita, çalışanlarına, misafirlerine ve Anadolu’nun biriciği Kapadokya’ya karşı “İyi Bir Yer’’ olmayı savunuyor.



Nahita, “İyi Bir Yer’’ felsefesinin ışığında, kendisine yalın, geçmişine bağlı ve bunu geleceğe aktaran bir mutfak kuruyor. Yağmur suyunu biriktirip kendi tarımını yapan, ürettiğini tüketen, atıklarını dönüştüren ve malzeme tedarikinde yaklaşık 60 km çapının dışına çıkmayan, nihayetinde dünyaya, doğaya ve gelecek nesillere saygısını dile getiren “iyi” bir mutfak. Nahita, yemeği, tarihle, coğrafyayla ve kültürel mirasla tekrar ilişkilendirerek ve yaşatarak, reçeteleriyle, pişirme teknikleriyle ve sunumları ile misafirlerine Anadolu’yu yaşama fırsatı sunuyor.



Nahita, Kapadokya’nın kalbinde, binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi, buna bağlı mağaralar, yeraltı tünelleri ve tarihi evlerden oluşan kalıntıların restorasyonuyla hayata geçirilen Argos in Cappadocia’da yer alıyor. Kapadokya’yı özel deneyimlerle kucaklayan Argos in Cappadocia ile birbirini besleyen bir kurguya imza atan Nahita, Anadolu mutfağı ile misafirlerini büyülüyor.