IMF, ekonomik krizle mücadele eden Arjantin ile haziran ayında yaptığı 50 milyar dolarlık stand-by anlaşmasına, 7,1 milyar dolar daha ilave edilmesine karar verdi.



IMF Başkanı Christine Lagarde, New York'ta Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Arjantin Merkez Bankasının, anlaşma çerçevesinde döviz piyasalarına sadece çok sıra dışı koşullarda müdahaleyi kabul ettiğini ve yeni miktarın, Arjantin hükümetinin karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadeleye yardım edeceğini söyledi.



Arjantin Merkez Bankası Başkanı Guido Sandleris de gazetecilere yaptığı açıklamada, revize edilen anlaşma çerçevesinde bir dolar 34 pesonun altına düştüğünde ya da 44 pesonun üstüne çıktığında günlük 150 milyon dolar değerinde peso satarak piyasaya müdahale edileceğini belirtti.



Luis Caputo'nun salı günü sürpriz istifasının ardından yerine geçen Sandleris, "Bu, enflasyonu azaltmamızı, fiyatlarda istikrar ve öngörülebilirliği yeniden kazanmamızı sağlayacak." ifadesini kullandı.



Brezilya ve Meksika'nın ardından Latin Amerika'nın en büyük üçüncü ekonomisine sahip Arjantin, pesoda yılın başından beri yaşanan sert değer kaybıyla derinleşen ekonomik kriz nedeniyle mayısta Uluslararası Para Fonunun (IMF) kapısını çalmak zorunda kalmıştı. Arjantin'in talebi üzerine ülkeye 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yıllık stand-by anlaşması haziran ayında onaylanmıştı.



IMF'nin bugüne kadar vereceği en yüksek borç miktarını içeren stand-by anlaşması, Arjantin'in para fonuyla 1956'dan bu yana yaptığı 39 anlaşmanın sonuncusu olarak tarihe geçti. IMF'ye en fazla başvuran ülkelerden biri olan Arjantin, kuruluştan en son 2000 yılında 40 milyar dolar borç almıştı.

