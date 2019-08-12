Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin, ön seçimlerde yüzde 47 oy alan muhalefetin güçlü adayı Alberto Fernandez'den yüzde 15 daha az oy almasının ardından Arjantin pezosunun dolar karşısındaki kaybı yüzde 30'u aştı.



Ülkede, geçen cuma yaklaşık 46,50 Arjantin pezosu olarak kaydedilen dolar kuru, seçim sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra 60 pezonun üzerine çıktı. Arjantin Merkez Bankasının, 105 milyon dolar bozdurmasının ardından dolar kuru 51 Arjantin pezosuna geriledi. Gün sonunda pArjantin para birimi peso, dolar karşısında yüzde 19 değer kaybederek günü kapadı.



Ülkede Devlet Başkanı Macri'nin başkanlığa gelmesinden bu yana Arjantin pezosu ilk defa bir gün içerisinde bu kadar büyük oranda değer kaybetti.



Geçen yıl boyunca dolar karşısında yüzde 100'den fazla değer kaybeden Arjantin pezosunda, Macri'nin devlet başkanı seçildiği 2015 yılından bu yana görülen değer kaybı yaklaşık yüzde 500 olarak kaydedildi.



Merval Endeksi'nde de yüzde 37 düşüş yaşandı. Arjantin'de bir günde yaşanan türbülans sonrası yeni ekonomik kriz paketi bekleniyor

FERNANDEZ'DEN YENİ ARJANTİN VURGUSU



Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ve ekimde gerçekleşecek devlet başkanlığı seçiminde geçerli oyların yüzde 47'sini alan Herkesin Cephesi Koalisyonu lideri Fernandez, birlikte çalıştığı eyalet valilerine ve halka teşekkürlerini ileterek, "Eyalet valileri ve halk, Arjantin'de herkesin doğduğu yerde büyüyüp kendini geliştirebileceği, federal sistemin düzgün çalıştığı bir ülke inşa edeceğimizin farkına vardı." ifadesini kullandı.



Fernandez, amacının eski hükümete geri dönmek olmadığına, aksine en iyi tecrübeleri göz önüne alan ve halka gelecek için yeni ufuklar açan bir Arjantin ortaya koymayı hedeflediğine işaret etti.



Konuşmasında sıkça "yeni bir Arjantin" vurgusu yapan Fernandez, "İnşa edeceğimiz Arjantin'de herkesin yeri olacak. Bundan sonra Arjantin, intikam kavramının ve bizi kötüleyen her şeyin bittiği bir yer olacak." diye konuştu.



Fernandez, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin Değişim İçin Bir Arada Koalisyonuna işaret ederek, "Bugün Arjantin, asıl değişimin biz olduğunun farkına vardı." değerlendirmesinde bulundu.



ARJANTİN DEVLET BAŞKANI MACRİ: BEN ÜZERİME DÜŞENİ YAPACAĞIM



Arjantin Devlet Başkanı ve Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu lideri Mauricio Macri, düzenlediği basın toplantısında ön seçim sonuçlarını değerlendirdi.



İktidar partisinin "ağır yenilgisine" piyasaların nasıl bir tepki vereceğine ilişkin Macri, "Bu hepimizin, özellikle de bugünkü seçimde fazla oy alanların sorumluluğu. Ben üzerime düşeni yapacağım." dedi.



Macri, seçim sonuçlarını kimsenin bu şekilde beklemediğini savunarak, "Yavaş bir şekilde iyileşmeye başlayan ekonomimizin zarar görmemesi için ne yapmak istediğimizi açıklamak hususunda herkesin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Dünyadan ayrı kalmış bir Arjantin'in geleceği olamaz." ifadelerini kullandı.



ARJANTİN'DEKİ ÖN SEÇİMLER



Ülkede, devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen "ön seçimler", 27 Ekim'de gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.



Seçimlerde muhalif Alberto Fernandez'in Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47'sini, Devlet Başkanı Macri'nin liderliğindeki Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu ise oyların yüzde 32'sini almıştı.



Devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayının belirlendiği ön seçimlere katılım oranı yüzde 75 olarak kaydedilmişti.



Arjantin halkı, bir koalisyonun ön seçimde alacağı oy oranının, başkanlık seçimlerinde de çok değişmeyeceğini düşünüyor.



Ancak 2015'te, Macri'nin liderliğini yaptığı koalisyon ön seçimi yüzde 8'lik oy oranı farkıyla ikinci sırada tamamlamasına rağmen devlet başkanlığı seçimlerini ikinci turda kazanmıştı.