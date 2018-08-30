Arjantin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 50 milyar dolarlık fonun serbest bırakılmasını istedi.
Açıklamayı Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri yaptı. IMF’nin gelecek yıl vereceği 50 milyar dolarlık fonu serbest bırakmasını istedi. Macri bu şekilde ekonomik sorunlarla mücadele eden piyasalara güven vermeyi amaçladıklarını da belirtti.
Açıklamayı sürpriz olarak değerlendiren yatırımcılar, Arjantin'in 2002'de olduğu gibi borçlarını ödeyemeyecek hale gelmesinden endişe ediyor. Arjantin'in para birimi peso 2018'de dolar karşısında yaklaşık yüzde 40 oranında değer kaybetti.
Arjantin’den IMF’ye çağrı
Reuters, NTV HaberEkonomi
Arjantin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) ödemeleri hızlandırmasını istedi.
Arjantin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 50 milyar dolarlık fonun serbest bırakılmasını istedi.